Ушел в магазин и пропал. Что известно о мужчине, которого вытащили из Малой Невки

Днем 10 декабря на набережной Малой Невки на Крестовском острове был найден труп пожилого мужчины. «Фонтанка» узнала, при каких обстоятельствах он погиб.
Всё произошло еще в начале октября, когда 66-летний мужчина в который раз пришел в сетевой алкомагазин у дома в Петроградском районе, купил водку, но домой уже не вернулся. По предварительным данным, выпивший заблудился в городе и упал в Карповку.
Погибший жил один в коммунальной квартире на набережной реки Карповки и работал охранником. Следственный комитет проводит проверку. Личность погибшего еще предстоит подтвердить органам следствия.
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