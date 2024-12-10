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Происшествия Ушел в магазин и пропал. Что известно о мужчине, которого вытащили из Малой Невки

Ушел в магазин и пропал. Что известно о мужчине, которого вытащили из Малой Невки

8 953
14 комментариев

Днем 10 декабря на набережной Малой Невки на Крестовском острове был найден труп пожилого мужчины. «Фонтанка» узнала, при каких обстоятельствах он погиб.

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Всё произошло еще в начале октября, когда 66-летний мужчина в который раз пришел в сетевой алкомагазин у дома в Петроградском районе, купил водку, но домой уже не вернулся. По предварительным данным, выпивший заблудился в городе и упал в Карповку.

Погибший жил один в коммунальной квартире на набережной реки Карповки и работал охранником. Следственный комитет проводит проверку. Личность погибшего еще предстоит подтвердить органам следствия.

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Комментарии
14
280241717
1 час
Что то слишком много у нас случайных смертей.
VKuser15335355
15 минут
Мотив нарисовался однако. Кто там в коммуналке остался?
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