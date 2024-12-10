В Госдуме предложили запрет на УДО для террористов, отбывающих пожизненное наказание

В Госдуме готовят поправку, которая исключит возможность условно-досрочного освобождения для террористов, отбывающих пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, передает РИА Новости во вторник, 10 декабря.

«Мы сейчас предлагаем поправку в закон, чтобы террористы, которые получили наказание пожизненно, лишались свободы, они не могли иметь право на условно-досрочное освобождение», — заявил он на пленарном заседании.

Согласно статье 79 Уголовного кодекса «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания», лицо, отбывающее пожизненное наказание, может выйти на свободу, «если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы».

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