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Общество В Госдуме предложили запрет на УДО для террористов, отбывающих пожизненное наказание

В Госдуме предложили запрет на УДО для террористов, отбывающих пожизненное наказание

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1 комментарий

В Госдуме готовят поправку, которая исключит возможность условно-досрочного освобождения для террористов, отбывающих пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, передает РИА Новости во вторник, 10 декабря.

«Мы сейчас предлагаем поправку в закон, чтобы террористы, которые получили наказание пожизненно, лишались свободы, они не могли иметь право на условно-досрочное освобождение», — заявил он на пленарном заседании.

Согласно статье 79 Уголовного кодекса «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания», лицо, отбывающее пожизненное наказание, может выйти на свободу, «если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы».

Ранее «Фонтанка» писала, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предлагал рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь.

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Комментарии
1
В_Ф
5 минут
Зачем принимать законы если они всё равно их не собираются соблюдать?
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