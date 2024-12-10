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Авто Штрафы за превышение скорости движения увеличат с нового года

Штрафы за превышение скорости движения увеличат с нового года

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35 комментариев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал предложение о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщается в документе, размещенном в думской электронной базе.

Согласно поправкам к законопроекту, с 1 января 2025 года административные штрафы за превышение скорости вырастут на 50%. При этом за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения штраф возрастет до 45 тысяч рублей. За превышение скорости более чем на 80 километров в час штраф составит до 7,5 тысячи рублей. За отказ от медицинского освидетельствования на опьянение будет полагаться штраф до 45 тысяч рублей.

Кроме того, за выезд на встречную полосу штраф составит до 7,5 тысячи рублей. За превышение скорости от 20 до 40 км/ч штраф составит до 750 рублей. За проезд на красный свет светофора или запрещающий жест регулировщика предусмотрен штраф до 1,5 тысячи рублей. Между тем за неправильное расположение транспортного средства на проезжей части, нарушение встречного разъезда и движение по обочинам штраф составит до 2 250 рублей.

Исходя из предложенных изменений, за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки штраф будет до 750 рублей. За выезд на встречную полосу при объезде препятствия штраф составит от 1 500 до 2 250 рублей. За движение по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, штраф будет до 2 250 рублей. За нарушение ПДД, приведшее к легкому вреду здоровью пострадавшего, штраф достигнет от 3 750 до 7 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в правительстве разрабатываются поправки в КоАП о новых штрафах за нарушение ряда правил дорожного движения.

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Комментарии
36
aprahka
1 час
Другими более понятными словами.Пропадает ненаказуемый порог от 60 до 80-ти км.час.
Гость
1 час
Господа автомобилисты - не нарушаем ПДД , нет средств на сво - быстрее все закончится .
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