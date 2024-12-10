Полиция проверяла документы у бездомного и узнала в нем миллиардера

В Москве был задержан Вячеслав Чикалин, бывший вице-президент «Евразбанка» и экс-председатель совета директоров ПАО «Соль Руси», который находился в розыске по уголовным делам, связанным с мошенничеством и хищением. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Чикалин был арестован на станции метро «Теплый стан» во время проверки документов. Его личность была установлена благодаря базе распознавания лиц. Мужчину задержали.
По информации источников издания, в отношении Чикалина возбуждено несколько уголовных дел, включая обвинения в мошенничестве и хищении средств на сумму в несколько миллиардов рублей. По одному из дел его приговорили к лишению свободы. Уточняется, что в настоящее время у Чикалина подписан контракт с Минобороны, он является участником специальной военной операции, а в Москве находится в отпуске.
При общении с правоохранителями Чикалин заявил, что является бездомным. После допроса следователями ожидается, что он вернется к исполнению своих обязанностей в зоне СВО.
Вячеслав Чикалин ранее занимал высокие посты в крупных финансовых организациях. Например, являлся председателем совета директоров ПАО «Соль Руси», которая оказалась финансовой пирамидой. Также Чикалин был старостой прихода храма в Москве.
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