Полиция проверяла документы у бездомного и узнала в нем миллиардера

В Москве был задержан Вячеслав Чикалин, бывший вице-президент «Евразбанка» и экс-председатель совета директоров ПАО «Соль Руси», который находился в розыске по уголовным делам, связанным с мошенничеством и хищением. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источников издания, в отношении Чикалина возбуждено несколько уголовных дел, включая обвинения в мошенничестве и хищении средств на сумму в несколько миллиардов рублей. По одному из дел его приговорили к лишению свободы. Уточняется, что в настоящее время у Чикалина подписан контракт с Минобороны, он является участником специальной военной операции, а в Москве находится в отпуске.