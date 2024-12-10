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Происшествия Бизнес Полиция проверяла документы у бездомного и узнала в нем миллиардера

Полиция проверяла документы у бездомного и узнала в нем миллиардера

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26 комментариев

В Москве был задержан Вячеслав Чикалин, бывший вице-президент «Евразбанка» и экс-председатель совета директоров ПАО «Соль Руси», который находился в розыске по уголовным делам, связанным с мошенничеством и хищением. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Чикалин был арестован на станции метро «Теплый стан» во время проверки документов. Его личность была установлена благодаря базе распознавания лиц. Мужчину задержали.

По информации источников издания, в отношении Чикалина возбуждено несколько уголовных дел, включая обвинения в мошенничестве и хищении средств на сумму в несколько миллиардов рублей. По одному из дел его приговорили к лишению свободы. Уточняется, что в настоящее время у Чикалина подписан контракт с Минобороны, он является участником специальной военной операции, а в Москве находится в отпуске.

При общении с правоохранителями Чикалин заявил, что является бездомным. После допроса следователями ожидается, что он вернется к исполнению своих обязанностей в зоне СВО.

Вячеслав Чикалин ранее занимал высокие посты в крупных финансовых организациях. Например, являлся председателем совета директоров ПАО «Соль Руси», которая оказалась финансовой пирамидой. Также Чикалин был старостой прихода храма в Москве.

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Комментарии
26
В_Ф
1 час
...Пирамида работала в основном с пенсионерами. Их активно уговаривали вложить деньги в строительство завода по производству каменной соли на Белбажском месторождении в Нижегородской области. Деньги собрали, но завод, конечно, не построили — по разным оценкам, «Соль Руси» могли собрать от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей. На Чикалина было возбуждено несколько уголовных дел. За одно из них в марте 2021 года мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы. Сам Чикалин вину свою тогда не признал и говорил, что сам стал жертвой преступления. Судя по всему, Чикалин мог выйти раньше срока, подписав контракт и отправившись на СВО. В марте на него возбудили новое дело за мошенничество.
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Сейчас уже очень сложно понять, кто на зоне сидит, а кто воюет. Такое впечатление, что они постоянно меняются местами между собой.
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