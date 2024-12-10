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Общество Госдума в первом чтении приняла закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского. Окончательно его примут уже завтра

Госдума в первом чтении приняла закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского. Окончательно его примут уже завтра

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3 комментария

Законопроект о запрете принимать в школы не владеющих русским языком детей мигрантов принят в первом чтении. Парламентарии планируют принять документ во втором и третьем чтении уже в эту среду, сообщил 10 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон предполагает проведение проверок законности нахождения детей приезжих в России, а также тестирование на знание русского языка при приеме в общеобразовательные учреждения.

«По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка — у 41% детей мигрантов», — пишет Володин, отмечая, что приезжающие в Россию должны знать русский язык, уважать культуру и историю и строго соблюдать законы.

Ранее сообщалось, что правительство России установило единый размер платы за экзамены для мигрантов, которые желают получить гражданство России или разрешения на временное проживание и работу — 2950 рублей.

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Комментарии
5
qwestik
3 минуты
И святой водой окроплять перед приёмом в школу....
Отец Родной
8 минут
Зачем идти в школу я если ты уже выучил русский язык? За что будут получать зарплаты учителя, за красивые шторы?
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