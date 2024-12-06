Кабмин установил единую стоимость экзаменов для мигрантов

Правительство установило единый размер платы за экзамены для мигрантов, которые желают получить гражданство России или разрешения на временное проживание и работу. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было 6 декабря размещено на портале официального опубликования нормативных актов.

Для получения гражданства РФ экзамен по русскому языку будет стоить 2950 рублей, такая же стоимость установлена и для экзамена по истории России и основам законодательства РФ.

Экзамен по русскому языку как иностранному и истории и основам законодательства РФ для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство составит 5900 рублей. Аналогичный экзамен для получения разрешения на работу или патента — 3900 рублей.