Кабмин установил единую стоимость экзаменов для мигрантов

Правительство установило единый размер платы за экзамены для мигрантов, которые желают получить гражданство России или разрешения на временное проживание и работу. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было 6 декабря размещено на портале официального опубликования нормативных актов.
Для получения гражданства РФ экзамен по русскому языку будет стоить 2950 рублей, такая же стоимость установлена и для экзамена по истории России и основам законодательства РФ.
Экзамен по русскому языку как иностранному и истории и основам законодательства РФ для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство составит 5900 рублей. Аналогичный экзамен для получения разрешения на работу или патента — 3900 рублей.
Ранее Госдума одобрила законопроект, запрещающий посредническим организациям проводить экзамены для мигрантов. С 10 декабря это смогут делать только госучреждения, которые были включены в специальный перечень.
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