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Общество Финансы Кабмин установил единую стоимость экзаменов для мигрантов

Кабмин установил единую стоимость экзаменов для мигрантов

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6 комментариев

Правительство установило единый размер платы за экзамены для мигрантов, которые желают получить гражданство России или разрешения на временное проживание и работу. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было 6 декабря размещено на портале официального опубликования нормативных актов.

Для получения гражданства РФ экзамен по русскому языку будет стоить 2950 рублей, такая же стоимость установлена и для экзамена по истории России и основам законодательства РФ.

Экзамен по русскому языку как иностранному и истории и основам законодательства РФ для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство составит 5900 рублей. Аналогичный экзамен для получения разрешения на работу или патента — 3900 рублей.

Ранее Госдума одобрила законопроект, запрещающий посредническим организациям проводить экзамены для мигрантов. С 10 декабря это смогут делать только госучреждения, которые были включены в специальный перечень.

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Мигранты Стоимость экаменов Михаил Мишустин
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Комментарии
6
Игорь Протасов
56 минут
Оплата - по таксе! (С)
Гость
32 минуты
Что-то очень дешево. Это, видимо, без гарантий. С гарантией должен раз в 5 дороже быть.
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