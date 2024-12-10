Камера сняла, как школьник на самокате попал под «ГАЗ» в центре Петербурга

Уличная камера запечатлела невнимательность водителя грузового автомобиля в центре Петербурга. Он не заметил ни запрещающий сигнал светофора, ни пешехода.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении «Фонтанки» 10 декабря, накануне днём одиннадцатиклассник выехал на переход через Владимирский проспект на самокате. Когда он подходил к светофору, для автомобилистов уже горел жёлтый. 17-летний пешеход дождался зелёного и уже не стал смотреть по сторонам.