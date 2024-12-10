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Происшествия Школьник угодил под колёса фургона у театра в центре Петербурга. Он шёл на зелёный

Школьник угодил под колёса фургона у театра в центре Петербурга. Он шёл на зелёный

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10 комментариев

Попытка перейти дорогу по правилам дорожного движения в центре Петербурга обернулась поездкой в больницу для одиннадцатиклассника. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 декабря.

17-летний школьник попал в аварию накануне незадолго до двух часов дня. По предварительным данным, подросток переходил дорогу по регулируемому переходу у театра имени Ленсовета на Владимирском проспекте, 12, когда для пешеходов горел зелёный.

Юношу не пропустил 54-летний уроженец Чечни, ехавший за рулём «ГАЗ». В этом году мужчину штрафовали дважды, в этот раз он получил протокол за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (12.24 КоАП).

Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с ушибами и сотрясением мозга.

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Комментарии
10
Koma2024
2 часа
Ну это уже совсем оборзел водятел
Леошид Турист
2 часа
опять шерсть
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