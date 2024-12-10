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Происшествия Автомобиль превратился в шайбу для аэрохоккея после удара о фуру на КАД. Видео

Автомобиль превратился в шайбу для аэрохоккея после удара о фуру на КАД. Видео

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14 комментариев

Страшные последствия нахождения в слепой зоне наблюдали водители на юге КАД 10 декабря. Под удар попал один из автомобилей, от толчка легковушку начало кидать из стороны в сторону.

Источник:

Видео последствий массовой аварии поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по кадрам, легковой автомобиль ехал по крайней правой полосе, когда находящийся параллельно грузовик начал перестроение из среднего ряда. В результате столкновения машина начала биться то об отбойник, то о большегруз, пока не улетела на противоположную сторону дороги, где ударилась о другую легковую.

«Даже если вы едете по правилам, всегда может случиться такая вот ситуация», — прокомментировал подписчик.

Информация о возможных пострадавших устанавливается.

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Комментарии
15
Святослав-ужас хазар
20 минут
У нас в части говорили " Солдат за рулем - потенциальная угроза окружающим". Так и случилось
Гость
26 минут
Для таких случаев в правой двери внизу делают окно. А в современных автомобилях, которые в России не производят уже давно есть функция контроля слепых зон. Ну а водителю легковышки будет урок, не щемиться рядом с грузовиком.
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