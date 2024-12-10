Автомобиль превратился в шайбу для аэрохоккея после удара о фуру на КАД. Видео

Страшные последствия нахождения в слепой зоне наблюдали водители на юге КАД 10 декабря. Под удар попал один из автомобилей, от толчка легковушку начало кидать из стороны в сторону.

Видео последствий массовой аварии поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по кадрам, легковой автомобиль ехал по крайней правой полосе, когда находящийся параллельно грузовик начал перестроение из среднего ряда. В результате столкновения машина начала биться то об отбойник, то о большегруз, пока не улетела на противоположную сторону дороги, где ударилась о другую легковую.

«Даже если вы едете по правилам, всегда может случиться такая вот ситуация», — прокомментировал подписчик.

Информация о возможных пострадавших устанавливается.