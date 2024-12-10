Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-з.

 769мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Паутина Казанского собора
Чего хотят петербуржцы
Россияне в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика «Я сюда ввез ядерные боеголовки». Лукашенко высказался о ядерном оружии и размещении «Орешника» в Белоруссии

«Я сюда ввез ядерные боеголовки». Лукашенко высказался о ядерном оружии и размещении «Орешника» в Белоруссии

1 373
33 комментария

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия в своем государстве, сказав, что «ввез ядерные боеголовки» на территорию страны. Также Лукашенко рассказал о планах размещения «Орешника» в Белоруссии. Его слова 10 декабря цитирует БелТА.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: „А, это шутка, никто ничего не ввез“. Ввезли», — сказал Лукашенко. О применении различного оружия белорусский лидер высказался однозначно: «Я предупредил всех своих врагов, „друзей“ и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным». Президент Белоруссии подчеркнул, что не будет разбираться, «ядерное оружие или еще какое-то».

Размещение российского новейшего ракетного комплекса «Орешник» сейчас обсуждается. Лукашенко сказал, что для того, чтобы разместить это оружие, в Белоруссии есть около 30 площадок.

«Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разместить это оружие. <…> У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим», — подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко сказал президенту России Владимиру Путину, что «цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете». Путин с этим согласился.

Помимо этого, Лукашенко рассказал, что в «Орешнике» вся пусковая установка — белорусская.

«Я ему [Владимиру Путину] сказал: „Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане. А пусковую установку мы произведем — МЗКТ делает“», — подчеркнул президент Лукашенко. Он сказал, что Белоруссия не смогла бы полностью «с нуля и до ракеты» создать «Орешник».

«Установку, конечно, мы сделаем для себя сами — пусковую. Ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем», — заключил белорусский лидер.

Несколько дней назад Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. В Министерстве обороны республики сообщили, что решение о размещении «Орешника» было принято в ответ на шаги Германии и США — размещение ракет средней дальности в Европе.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
gatsby55
46 минут
От создателей "я принял решение".
Cashmare
43 минуты
ну, на юноне купил, в москвич в запаску заховал, и ввёз. в огороде закопанные лежат
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Новости компаний
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Новости компаний
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
ТОП 5
Новости компаний
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00