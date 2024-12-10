«Я сюда ввез ядерные боеголовки». Лукашенко высказался о ядерном оружии и размещении «Орешника» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия в своем государстве, сказав, что «ввез ядерные боеголовки» на территорию страны. Также Лукашенко рассказал о планах размещения «Орешника» в Белоруссии. Его слова 10 декабря цитирует БелТА.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: „А, это шутка, никто ничего не ввез“. Ввезли», — сказал Лукашенко. О применении различного оружия белорусский лидер высказался однозначно: «Я предупредил всех своих врагов, „друзей“ и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным». Президент Белоруссии подчеркнул, что не будет разбираться, «ядерное оружие или еще какое-то».

Размещение российского новейшего ракетного комплекса «Орешник» сейчас обсуждается. Лукашенко сказал, что для того, чтобы разместить это оружие, в Белоруссии есть около 30 площадок.

«Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разместить это оружие. <…> У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим», — подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко сказал президенту России Владимиру Путину, что «цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете». Путин с этим согласился.

Помимо этого, Лукашенко рассказал, что в «Орешнике» вся пусковая установка — белорусская.

«Я ему [Владимиру Путину] сказал: „Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане. А пусковую установку мы произведем — МЗКТ делает“», — подчеркнул президент Лукашенко. Он сказал, что Белоруссия не смогла бы полностью «с нуля и до ракеты» создать «Орешник».

«Установку, конечно, мы сделаем для себя сами — пусковую. Ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем», — заключил белорусский лидер.

Несколько дней назад Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. В Министерстве обороны республики сообщили, что решение о размещении «Орешника» было принято в ответ на шаги Германии и США — размещение ракет средней дальности в Европе.