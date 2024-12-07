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Власть В Минобороны Беларуси прокомментировали размещение «Орешника» на своей территории

В Минобороны Беларуси прокомментировали размещение «Орешника» на своей территории

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2 комментария

Решение о размещении комплекса «Орешник» на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги по размещению ракет средней дальности в Европе, которые предпринимают США и Германия. Об этом, как сообщает 7 декабря Минобороны республики, заявил заместитель начальника генштаба ВС Беларуси Сергей Лагодюк.

«Мы получили от своего Главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие», — сказал Лагодюк.

«Активное участие в этих процессах обусловлено тем, что уже сейчас уровень локализации в этом комплексе наших предприятий очень велик», — добавил он.

6 декабря стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина разместить новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» на территории государства. Путин в ответ назвал «возможным» размещение ракетной системы на территории Белоруссии, но к поставкам она будет готова во второй половине 2025 года, по мере наращивания выпуска, а перед установкой надо будет определить минимальную дальность этих систем.


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Комментарии
2
Сила в Правде!!
1 минута
до чего же они убогие.
Гость
2 минуты
Вот в дейли Мейл пишут "Как пережить ядерный апокалипсис за 72 фунта стерлингов: эксперты рассказывают о простых шагах по строительству собственного бункера... без специального оборудования или навыков DIY"
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