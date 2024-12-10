Обвиняемый в насилии над подростками сторож овощебазы из Петербурга спокойно ушел на СВО и снова задержан

Бывший охранник овощебазы на Софийской, находящийся под следствием по сексуальным статьям, оказался в зоне специальной военной операции. И снова оказался в руках полиции. Об этом 10 декабря сообщает 47news .

Речь идет о 51-летнем гражданине Халезине, у которого при обыске нашли припаркованный у дачного дома БТР, а в кронштадтской квартире — боеприпасы. Вменяли мужчине насильственные действия сексуального характера, статью в дальнейшем заменили на вовлечение в занятие проституцией. Халезин получил 3,5 года лишения свободы и остался в Крестах под следствием. У него еще оставались четыре эпизода секснасилия над подростками и незаконное приобретение оружия.