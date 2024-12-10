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Происшествия Обвиняемый в насилии над подростками сторож овощебазы из Петербурга спокойно ушел на СВО и снова задержан

Обвиняемый в насилии над подростками сторож овощебазы из Петербурга спокойно ушел на СВО и снова задержан

5 803
25 комментариев

Бывший охранник овощебазы на Софийской, находящийся под следствием по сексуальным статьям, оказался в зоне специальной военной операции. И снова оказался в руках полиции. Об этом 10 декабря сообщает 47news.

Речь идет о 51-летнем гражданине Халезине, у которого при обыске нашли припаркованный у дачного дома БТР, а в кронштадтской квартире — боеприпасы. Вменяли мужчине насильственные действия сексуального характера, статью в дальнейшем заменили на вовлечение в занятие проституцией. Халезин получил 3,5 года лишения свободы и остался в Крестах под следствием. У него еще оставались четыре эпизода секснасилия над подростками и незаконное приобретение оружия.

А потом Халезин оказался на СВО, несмотря на исключающие это статьи о сексуальном насилии над несовершеннолетними. На фронт мужчина убыл в сентябре 2024 года. Воевал недолго, 9 декабря его уже задержали в Кронштадте. Тревогу забили родители одного из потерпевших, которому он начал угрожать.

В теории Халезина ждет суд по административке, а затем он, вероятно, снова поедет искупать грехи.

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Комментарии
25
Muzzy
1 час
А хотя бы за дезертирство сейчас уже не наказывают?
Torres
1 час
постоянная рубрика "из жизни новой элиты"
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