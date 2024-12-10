Мэрия Екатеринбурга потратила почти 300 млн рублей на отмененные Игры дружбы. В бюджет вернут только 16 млн

Руководство Екатеринбурга потратило 294 млн рублей на подготовку к Играм дружбы, которые президент РФ Владимир Путин недавно отменил своим указом. Однако работы уже выполнены, а деньги потрачены. Как отмечает 66.RU, в бюджет вернутся только 16,5 млн рублей.

Во вторник, 10 декабря, депутаты должны утвердить бюджет Екатеринбурга на 2025 год и обсудят проект изменений в бюджет на текущий. В нем были прописаны траты на Игры дружбы, всего было три пункта. Первый — о подготовке комплекса «Калининец» к Играм за 156 млн рублей. Второй — тоже обустройство комплекса за 138,8 млн рублей. В обоих случаях деньги выделяются в качестве субсидии учреждению.