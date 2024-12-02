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Политика Путин подписал указ об отмене Игр дружбы до «особого решения»

Путин подписал указ об отмене Игр дружбы до «особого решения»

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61 комментарий

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий проведение Игр дружбы до «особого распоряжения». Документ опубликован на официальном портале правовых актов 2 декабря.

В тексте документа правительству РФ дано поручение приостановить расходование целевых средств и перечисление их организатору соревнований. Указ вступает в силу со дня его подписания.

О вероятной отмене Игр дружбы неофициально говорили еще в июне 2024 года. Сам же анонс таких соревнований состоялся в июне 2023-го, а решение об их проведении принял лично Путин. По словам секретаря совета при президенте РФ Марата Филиппова, соревнования должны были пройти в минувшем сентябре. Планировалось, что игры будут проходить каждые четыре года, летом и зимой.

На проведение выделялось 8,3 млрд рублей, причем больше половины — на призовые. Спортсменам также полагалось денежное вознаграждение — 40 тысяч долларов за первое место, 30 тысяч — за второе и 20 тысяч — за третье. Медали планировалось сделать из соответствующих местам драгоценных металлов.

Однако в марте 2024 года сайт игр перестал работать. Вновь обновлять его начали в конце мая, однако очень редко. Чиновники также стали говорить о сокращении стран-участниц. Если раньше речь шла более чем о сотне государств, то потом их количество сократилось до «30 стран в отдельных видах», сообщал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

«Фонтанка» публиковала большой материал о том, почему так произошло.

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Комментарии
61
Свободу попугаям!
1 час
Деньги пошли на призовые, но только други "игрокам"
Игорь Протасов
1 час
Какая уж тут "дружба"....
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