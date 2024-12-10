«С верой в чудо и доброту человеческих сердец». Трёхлетней петербурженке требуется дорогое лечение

Источник: семейный архив







Петербургский благотворительный фонд «Алёша» запустил новогодний проект «Ёлочка, гори». Проект продлится весь декабрь, он создан для того, чтобы к Новому году совместными усилиями сделать настоящее чудо — спасти жизни тяжелобольных детей. Среди них трёхлетняя Млада из Петербурга. Девочке требуется сложное и очень дорогое лечение, на которое у родителей нет средств.

Млада Шмидт, 3 года.

Идиопатическая апластическая анемия, сверхтяжёлая форма.

Требуется курс иммуносупрессивной терапии и трансплантация костного мозга. Стоимость 41 883 487 руб. Не хватает 34 118 930 руб.

Никто и не подозревал, насколько тяжело больна Млада. Страшная правда выяснилась почти случайно. В конце прошлого года малышка переболела простудой и в плановом порядке сдала анализы крови. Результаты оказались настолько плохими, что прямо из поликлиники на скорой Младу отвезли в больницу. Через время впервые прозвучал диагноз, который позже подтвердился: идиопатическая апластическая анемия, сверхтяжёлая форма.

Апластическая анемия — редкое, смертельно опасное заболевание. При нём костный мозг теряет способность производить все основные клетки крови, что приводит сразу к нескольким тяжёлым последствиям. Из-за недостаточного количества лейкоцитов ослабляется иммунитет, недостаток тромбоцитов приводит к плохой свертываемости крови, нехватка эритроцитов вызывает постоянное кислородное голодание организма.

Со всеми этими последствиями столкнулась трёхлетняя Млада. Девочке приходится избегать общественных мест, беречься от любых инфекций и аллергенов. Из-за риска получить травму малышке нельзя заниматься подвижными играми. Млада часто бледна и чувствует слабость. А чтобы организм девочки продолжал функционировать, ей необходимы регулярные переливания крови.

Уже в феврале этого года Младу госпитализировали в петербуржский НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой и провели первый курс иммуносупрессивной терапии Атгам. Ответом на терапию должен был стать рост показателей крови. В июне долгожданный рост начался, радости семьи Млады не было границ. Но затем рост вдруг прекратился, а некоторые показатели пошли вниз. Повторный курс иммуносупрессивной терапии петербургские врачи сочли нецелесообразным. Они предложили провести девочке трансплантацию костного мозга, но подходящего донора для Млады в российском регистре не нашлось.

В поисках спасения для дочки мама Млады обратилась к московским и израильским врачам. В НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева малышке назначили стимулирующую работу костного мозга Г-КСФ терапию. Терапия показала, что костный мозг Млады даёт хороший ответ и рост показателей есть. В израильском медицинском центре родителей Млады убедили провести повторный курс иммуносупрессивной терапии. Протокол терапии и применяемые медикаменты в Израиле отличаются от применяемых в России, поэтому есть шанс, что повторная терапия приведёт к выздоровлению. Если же иммуносупрессивная терапия не поможет, ребёнку проведут срочную трансплантацию костного мозга — процедура станет для малышки последним шансом выжить.

Лечение Млады нужно начать как можно скорее: из-за регулярного переливания крови в организме девочки накапливается железо, которое, если терапия не поможет, крайне неблагоприятно отразится на приживлении донорского костного мозга. Задержка с началом терапии может привести к безуспешности трансплантации. Но общая стоимость необходимого лечения астрономическая — больше сорока миллионов рублей. У семьи Млады нет шансов самостоятельно собрать эту сумму. Поэтому с верой в чудо и доброту человеческих сердец семья обратилась в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент нужно собрать ещё более 34 миллионов рублей.

«Млада очень хочет жить обычной жизнью: ходить без маски, бегать с другими детьми на площадке, ходить вместе со мной по магазинам и, конечно, быть вместе с сестрой и папой. Мы не знаем, сколько времени потребуется на лечение дочки, и потому особенно тяжело отвечать на вопросы детей о том, когда Млада поправится, и мы все снова будем вместе. Одно мы знаем точно: без помощи добрых людей это никогда не случится.» — обратилась мама Млады ко всем неравнодушным.