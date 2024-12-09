Кадыров назвал заслугу Путина

Выступление президента России Владимира Путина на церемонии вручения Героям России медалей «Золотая звезда» стало «сигналом недоброжелателям» о том, что глава государства не позволит подорвать «целостность и суверенитет страны». Такое заявление сделал 9 декабря Рамзан Кадыров.

«Сегодня Россию боятся и уважают во всём мире», — написал в своем телеграм-канале глава Чечни и добавил: «Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича».

Церемония награждения медалями «Золотая Звезда» прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и была приурочена к ежегодному Дню героев Отечества.

Во время церемонии награждения Путин отметил, что «покорить, сломить Россию никому не удастся». «На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», — сказал президент России.