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Политика Власть Путин наградил медалями «Золотая Звезда» Героев России

Путин наградил медалями «Золотая Звезда» Героев России

1 799
26 комментариев

Президент РФ Владимир Путин наградил Героев России медалями «Золотая Звезда». Во время церемонии награждения глава государства отметил, что «покорить, сломить Россию никому не удастся». Торжественное мероприятие прошло в Георгиевском зале Кремля 9 декабря, в День Героев Отечества.

«Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. <…> Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», — сказал Путин.

На церемонии награждения присутствовали больше 300 человек. Среди них были Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, а также полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Посмертно звание Героя РФ получил старший лейтенант Михаил Избакиев. Также Героем России посмертно стал доброволец Владимир Гавриленко.

Звание Героя РФ было присвоено подполковнику Ренату Акберову.

«Разрешите поблагодарить за столь высокую оценку моего боевого труда. Для меня — честь — находиться в этом зале, среди такого количества достойнейших сынов нашей великой Родины», — сказал Акберов, обращаясь к президенту РФ.

«Золотые Звезды» Владимир Путин также вручил рядовому Алексею Асылханову, лейтенантам Василию Дяку и Денису Распопову, капитану Валерию Енину, прапорщику Артему Проходе, майору Сергею Селиванову и первому заместителю председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутату Госдумы Дмитрий Саблину.

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Комментарии
26
михаил.ру
1 час
не заслуженно забыл Адама Кадырова
Заливщик голосовых планок
1 час
"На нашей стороне и правда, и сила оружия" - логично! У кого ствол - тот и прав! А если ещё и корка сотрудника есть, то ваще нет повода недоверять!
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