В Выборгском районе самокат и гиря полетели на КАМАЗ во время шумной ночной разгрузки

На Большом Сампсониевском проспекте водителю КАМАЗа во время ночной разгрузки решили отомстить неизвестные. Как стало известно «Фонтанке», на грузовик с окна многоэтажки бросили самокат и гирю.

Инцидент произошел с 8 на 9 декабря. В районе трех часов ночи очевидец увидел, как с верхних этажей дома № 62 летят предметы. В этот момент под домом стоял КАМАЗ, который занимался разгрузкой. Вероятно, шумный автомобиль был целью хулигана.

Как оказалось, любитель побросать предметы из окна не отличился меткостью. Он не попал в цель, и никто не пострадал.