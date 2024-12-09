«Храм это не опора». Что мешает снять паутину проводов с Казанского собора

Источник: Письмо приходского совета Казанского кафедрального собора







Петербургские депутаты и чиновники обсудили, что делать с Казанским собором, который освобождали от контактной сети, да не освободили. Вспомнили сталинскую перепись и коммунистов.

О том, что проблеме проводов на храме уже лет 60, говорили 9 декабря на заседании транспортной комиссии Законодательного собрания. Кроме нее в повестке были безбарьерные способы оплаты проезда на ЗСД и Широтной магистрали, так что соседство оказалось примечательным: дорожники сидели напротив депутатов рядом со священниками. Глава комиссии Алексей Цивилев не мог не отметить, что среди парламентариев есть и коммунисты, но это ничего, ведь они — нет, не «перекрестились», но отношение к церкви поменяли.



Источник: Телеграм-канал депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилёва







«Прямо с фасада Казанского собора уже с 1960-х годов висят опоры троллейбусов, которые важны, конечно, но тем не менее есть предписание КГИОП, это портит фасад памятника федерального значения, — начал Цивилев. — Приход храма получает предписания, потому что они обязаны как пользователи следить за состоянием, но пока ничего не меняется».

Собственно, переписка прихода с КГИОП и оказалась стартовой точкой. Комитет еще в 2022 году выдавал предписания насчет креплений электросетей на фасаде, а приход отвечал, что крепления эти в ведении «Ленсвета» и «Горэлектротранса» и появились там еще до 2004 года, когда собор передали Санкт-Петербургской епархии. «Ленсвет», следует из письма, проводит реконструкцию и снимает свои растяжки со здания. А вот ГЭТ еще летом прислал иной ответ. Сама троллейбусная контактная сеть по Невскому проспекту введена в эксплуатацию еще в 1960-м, и тогда ни о каких опорах речи не шло.



1 из 8 Источник: Письмо приходского совета Казанского кафедрального собора

«На сегодняшний день установка опорных конструкций контактной сети с последующим переносом подвесок невозможна в связи с большой плотностью подземных коммуникаций на участке. Данный участок контактной сети соответствует исполнительной документации, а также действующим требованиям и нормативно-технической документации по безопасной эксплуатации электроустановок, не снижает прочности и надежности конструкций зданий и выполнен с использованием расходных материалов, обеспечивающих требуемую изоляцию токоведущих проводов, — писал перевозчик в августе. — В связи с вышесказанным демонтаж инженерных сооружений контактной сети по троллейбусу, к сожалению, не предоставляется возможным». При этом предприятие всегда с особым вниманием относится к памятникам архитектуры, и особенно к церквям, уделяя «повышенное внимание к содержанию контактной сети, размещенной на таких зданиях».

Многим покажется странным, что этот вопрос снова звучит. Ведь буквально несколько лет назад звучали реляции о том, что вот она — заря программы «Чистое небо», которая первым делом сорвет провода как раз с Казанского собора, благодаря запуску на маршрутах троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В итоге часть контактной сети и правда сняли за счет спрямления трассы 17-го троллейбуса, который больше не едет в переулок Сергея Тюленина. Этим, а также переносом сетей операторов над Невским проспектом успехи программы по большому счету и ограничились.

Протоиерей Александр Пашков, который возглавляет приходской совет собора, на заседании комиссии ЗакСа назвал проблему очень насущной. «Это общий собор, для всех нас, для каждого человека, — говорил он. — В каком виде он сейчас находится с этими крюками и растяжками… Мы понимаем всю сложность, но тем не менее современные технологии позволяют решать абсолютно любые задачи». В частности, священник вспомнил, что «Ленсвет» часть своих проводов «получудесным образом» снял. «Но если все считать со всех сторон, то у нас ни одного фасада нет такого, чтобы не было растяжек, — продолжал протоиерей. — Люди из абсолютно разных мест, чуть ли не из других городов, пишут о том, что, мол, вы ненадлежащим образом содержите собор».



Впрочем, речь не только о стационарной к беде, к которой здание уже привыкло. «Вплоть до того, что летние кафе существуют и тоже как опору используют Казанский собор. Мы обратились: вы что творите, другого места у нас нет? Сколько помню — у нас целая паутина», — Александр Пашков.

Главный инженер «Горэлектротранса» Константин Шостак снова вспомнил о большом количестве сетей здесь, но в присутствии духовенства не стал использовать слово «невозможно». По его словам, существующие опоры «Ленсвета» для троллейбусных проводов не подходят, так что придется ставить новые, а значит, сперва нужно проектировать. «Ориентировочная стоимость всей этой модернизации оценочно составляет 10 миллионов, — рассказал он. — Два миллиона — проектирование, 8 миллионов — сами опоры. Опоры стоят фигурные, необычные, цена одной опоры — порядка миллиона рублей». Чтобы все это запустить, требуются принятое решение, выделение финансирования из текущих расходов предприятия и согласование все с теми же КГИОП и КГА, которое и съест основную часть времени.



Замглавы КГИОП Александра Комиссарова обещала оказывать полное содействие. Тем более что на носу пусть не круглая, но дата: в 2026 году с момента основания Казанского собора исполнится 225 лет.

Автоэксперт Дмитрий Попов, впрочем, обратил внимание на другую проблему. На парной растяжке Казанского собора висит дублирующий светофор на углу Невского и канала Грибоедова. А его размещение обусловлено одним из немногих госстандартов, обязательных к исполнению, добавил он догматики. «Тросовое размещение — не самая хорошая история, — подчеркнул он. — Потому что случается ветер, ураган и так далее — это все летит к чертовой матери. Но альтернативой является необходимость размещения трех Г-образных опор на этом перекрестке, что не улучшит эстетику, по моему мнению, этого перекрестка».

Кроме того, маячит перспектива полной реконструкции светофорного объекта. «На предстоящий год финансово оно не заложено, и нет заявок на 2026–2027-й, — уточнил он. — Можно сформировать заявки, но объем достаточно большой. И еще раз подчеркну: речь идет об установке трех новых опор — две по Невскому, одна — по Грибоедова». Практика показывает, что на любую камеру слежения, не говоря о светофоре или опоре, требуется государственная историко-культурная экспертиза.

Замечание КГИОП о возможности комплексного решения с использованием опор «Ленсвета» словно напомнило Попову о застарелой зубной боли. «Вот сколько я работаю в организации дорожного движения, с 2007 года все разы „Ленсвет“ выступает против [чужих объектов на своих опорах], требует снять, отказывает и так далее. Есть в городе 100 миллионов мест, которые вызывают у граждан изумление: стоит осветительная опора, рядом впритык к ней стоит светофорная колонка».

Обсуждать «Ленсвет» в его отсутствие посчитали лишним, так что было решено собрать дополнительное рабочее совещание с его представителями. В самом предприятии «Фонтанке» сообщили, что в историческом центре города ряд объектов освещают подвесные светильники, где тросовые растяжки крепятся к фасадам здания, так как «установить на узких тротуарах опоры наружного освещения не представляется возможным». «В 2024 году выполнялась реконструкция освещения на Казанской улице, на прилегающем к Казанскому собору участке. В рамках реконструкции тросовые растяжки со стороны Казанской улицы были демонтированы. Со стороны Невского проспекта провода уличного освещения отсутствуют. Со стороны набережной канала Грибоедова на Казанском соборе размещены единичные растяжки. В осенне-зимний период крайне важно обеспечить безопасность транспортного и пешеходного движения посредством освещения», — добавили там.



В целом позиция комиссии очевидна. Цивилев вспомнил перепись 1930-х годов, когда, несмотря на все антирелигиозные меры, большинство назвали себя верующими — «поэтому эти данные засекречены».