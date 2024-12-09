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Общество 2024 год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений

2024 год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений

828
6 комментариев

2024 год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом 9 декабря сообщает европейская служба по изменению климата «Коперник».

В текущем году средняя температура на планете была примерно на 1,5 градуса выше по сравнению с доиндустриальным периодом (1850–1900 гг.) и, по прогнозу ученых, поднимется еще до 1,6 градуса. Как отмечается, ноябрь в 2024 году был необычайно теплым.

В последний раз температурный рекорд был побит в прошлом году. Тогда окончательная средняя температура была на 1,48 градуса выше среднего показателя доиндустриального периода и на 0,6 градуса выше среднего за длительный период, то есть за годы с 1991 по 2020-й: такая динамика указывает на ухудшение климатического кризиса.

Изменение климата пагубно повлияло на экстремальные погодные явления. В разных уголках планеты пришлось в 2024 году сражаться с жарой, ураганами и наводнениями. Особенно сильные лесные пожары бушевали в Северной и Южной Америке, засуха затронула запад США, Канады, амазонские тропические леса и водно-болотные угодья Пантанала. На США обрушились ураганы «Хелен» и «Милтон», а в Центральной и Южной Европе наблюдались исключительные наводнения.

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Изменение климата Рекордная жара 2024 год Коперник
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Комментарии
6
Игорь Протасов
25 минут
Они так каждый год говорят....
279949700
40 минут
Прекрасная погода - ранняя весна, теплое лето, шикарный сентябрь и теплая осень. Все питерцы только за и рады такому потеплению!
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