2024 год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом 9 декабря сообщает европейская служба по изменению климата «Коперник».

В текущем году средняя температура на планете была примерно на 1,5 градуса выше по сравнению с доиндустриальным периодом (1850–1900 гг.) и, по прогнозу ученых, поднимется еще до 1,6 градуса. Как отмечается, ноябрь в 2024 году был необычайно теплым.

В последний раз температурный рекорд был побит в прошлом году. Тогда окончательная средняя температура была на 1,48 градуса выше среднего показателя доиндустриального периода и на 0,6 градуса выше среднего за длительный период, то есть за годы с 1991 по 2020-й: такая динамика указывает на ухудшение климатического кризиса.

Изменение климата пагубно повлияло на экстремальные погодные явления. В разных уголках планеты пришлось в 2024 году сражаться с жарой, ураганами и наводнениями. Особенно сильные лесные пожары бушевали в Северной и Южной Америке, засуха затронула запад США, Канады, амазонские тропические леса и водно-болотные угодья Пантанала. На США обрушились ураганы «Хелен» и «Милтон», а в Центральной и Южной Европе наблюдались исключительные наводнения.