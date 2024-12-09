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Город На дамбе Петербурга перекроют дорогу и надымят: ночью там пройдут учения

На дамбе Петербурга перекроют дорогу и надымят: ночью там пройдут учения

1 818
8 комментариев

В ночь с 9 на 10 декабря на дамбе Петербурга возле Кронштадта пройдут учения МЧС с привлечением других экстренных служб. В связи с этим проезд по дамбе будет перекрыт на 4 часа.

С 1:00 до 5:00 10 декабря движение транспорта по внешнему кольцу КАД от развязки с Кронштадтским шоссе на 126-м километре через тоннель будет полностью перекрыто, напоминают в Дирекции КЗС Петербурга. Водителей просят планировать маршруты с учетом изменений.

На участке пройдут тактико-специальные учения экстренных служб. Участники будут тренировать ликвидацию последствий массового ДТП на федеральной дороге. Жителей близлежащих домов предупреждают, что могут быть слышны сигналы пожарной тревоги и хлопки и виден дым, — пугаться не нужно.

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Петербург КАД Дамба Перекрытия дорог Учения МЧС
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Комментарии
8
Maxi 555
2 часа
Наверное они что-то знают, чего не знаем мы. Кстати, граждане, что с подвалами, кто-нибудь обустроил?
Гость
1 час
Что? Уже?
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