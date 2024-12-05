Жителей Кронштадта просят не пугаться хлопков и дыма на дамбе. Дорогу перекроют

На дамбе Петербурга будут дымить и включать пожарную тревогу, а проезд для транспорта перекроют на несколько часов. Там пройдут тактико-специальные учения МЧС.

В ночь с 9 на 10 декабря на 124-м километре внешнего кольца КАД, у въезда в тоннель С-1 в направлении Ломоносова, сотрудники экстренных службу будут отрабатывать ликвидацию массового ДТП, сообщает 5 декабря пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Учения продлятся с 1 часа ночи до 5 часов утра. На этот период движение транспорта по внешнему кольцу КАД от развязки с Кронштадтским шоссе на 126-м километре и через тоннель будет полностью перекрыто.

В тренировке примут участие сотрудники аварийно-спасательных служб МЧС, полиции, медики, оперативные службы Дирекции КЗС и другие профильные специалисты, задействуют спецтехнику с включенными световыми и звуковыми сигналами. Жителей 19 квартала Кронштадта и близлежащих районов предупреждают, что во время учений могут быть слышны сигналы пожарной тревоги и хлопки и виден дым.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и просит отнестись к проведению тренировки с пониманием. Водителей же призывают заранее планировать маршрут с учетом перекрытия тоннеля.