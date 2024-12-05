Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

2 м/c,

вос.

 777мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Копим на будущее
Что там в Сирии
Кто убил Талькова
Кто и как перекрывает дороги
Кого предлагают на корпоратив
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Авто Город Жителей Кронштадта просят не пугаться хлопков и дыма на дамбе. Дорогу перекроют

Жителей Кронштадта просят не пугаться хлопков и дыма на дамбе. Дорогу перекроют

533
Написать комментарий

На дамбе Петербурга будут дымить и включать пожарную тревогу, а проезд для транспорта перекроют на несколько часов. Там пройдут тактико-специальные учения МЧС.

В ночь с 9 на 10 декабря на 124-м километре внешнего кольца КАД, у въезда в тоннель С-1 в направлении Ломоносова, сотрудники экстренных службу будут отрабатывать ликвидацию массового ДТП, сообщает 5 декабря пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Учения продлятся с 1 часа ночи до 5 часов утра. На этот период движение транспорта по внешнему кольцу КАД от развязки с Кронштадтским шоссе на 126-м километре и через тоннель будет полностью перекрыто.

В тренировке примут участие сотрудники аварийно-спасательных служб МЧС, полиции, медики, оперативные службы Дирекции КЗС и другие профильные специалисты, задействуют спецтехнику с включенными световыми и звуковыми сигналами. Жителей 19 квартала Кронштадта и близлежащих районов предупреждают, что во время учений могут быть слышны сигналы пожарной тревоги и хлопки и виден дым.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и просит отнестись к проведению тренировки с пониманием. Водителей же призывают заранее планировать маршрут с учетом перекрытия тоннеля.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Петербург Учения МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25