Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

1 м/c,

сев.

 776мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Что происходит в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Успех стюарда Ивана
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Бастрыкин потребовал доложить, куда делись сверхурочные водителей скорой в Петербурге

Бастрыкин потребовал доложить, куда делись сверхурочные водителей скорой в Петербурге

3 786
4 комментария

Оставшиеся без сверхурочных выплат за работу во время пандемии коронавируса водители скорой помощи из Санкт-Петербурга привлекли внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил предоставить доклад по этому вопросу, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

В сообщении СК от 9 декабря говорится, что Бастрыкин хочет получить информацию о ходе проверки, связанной с возможным нарушением прав водителей машин скорой помощи в Санкт-Петербурге. Ранее «Фонтанка» писала, что водители планировали обратиться к главе СК из-за задержек выплат за сверхурочную работу, положенных им во время пандемии.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе процессуальной проверки и выявленных обстоятельствах.

«Фонтанка» ранее сообщала, что Петербург выплатит более миллиарда рублей водителям скорой помощи. Откуда взялись такие суммы и почему выплаты затянулись, читайте в нашем материале.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
AndrewBarsik
1 час
У меня на прошлой неделе кто-то сломал замок почтового ящика и я уверен, что без Бастрыкина разобраться будет сложно.
Snow*
1 час
таки беспроигрышная тема - резонансная и безопасная, как раз хороший повод Бастрыкину слазить за лупой.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46