Бастрыкин потребовал доложить, куда делись сверхурочные водителей скорой в Петербурге

Оставшиеся без сверхурочных выплат за работу во время пандемии коронавируса водители скорой помощи из Санкт-Петербурга привлекли внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил предоставить доклад по этому вопросу, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

В сообщении СК от 9 декабря говорится, что Бастрыкин хочет получить информацию о ходе проверки, связанной с возможным нарушением прав водителей машин скорой помощи в Санкт-Петербурге. Ранее «Фонтанка» писала, что водители планировали обратиться к главе СК из-за задержек выплат за сверхурочную работу, положенных им во время пандемии.