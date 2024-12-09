Бастрыкин потребовал доложить, куда делись сверхурочные водителей скорой в Петербурге

Оставшиеся без сверхурочных выплат за работу во время пандемии коронавируса водители скорой помощи из Санкт-Петербурга привлекли внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил предоставить доклад по этому вопросу, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
В сообщении СК от 9 декабря говорится, что Бастрыкин хочет получить информацию о ходе проверки, связанной с возможным нарушением прав водителей машин скорой помощи в Санкт-Петербурге. Ранее «Фонтанка» писала, что водители планировали обратиться к главе СК из-за задержек выплат за сверхурочную работу, положенных им во время пандемии.
Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе процессуальной проверки и выявленных обстоятельствах.
«Фонтанка» ранее сообщала, что Петербург выплатит более миллиарда рублей водителям скорой помощи. Откуда взялись такие суммы и почему выплаты затянулись, читайте в нашем материале.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.