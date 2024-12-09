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Общество «Никаких жестов доброй воли, как было в СССР». Картаполов о том, что теперь России делать с Сирией

«Никаких жестов доброй воли, как было в СССР». Картаполов о том, что теперь России делать с Сирией

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72 комментария

Россия будет делать всё, чтобы интересы нашей страны в Сирии были учтены. Об этом 9 декабря сообщил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов телеграм-каналу «Вы слушали Маяк».

По словам Картаполова, сейчас Россию в Сирии «слышат». А то, что будет дальше, зависит от «многих факторов». «Но мы понимаем, куда надо идти и что нужно делать», — поделился генерал-полковник. 

Кроме того, депутат отметил, что в первую очередь Россия не должна делать «жестов доброй воли», как это было в СССР. «Самое главное нам не делать никаких жестов доброй воли, как это делали наши предшественники в Советском Союзе по поводу групп наших войск в Европе: Германии, Венгрии и так далее», — говорит Картаполов.

Отвечая на вопрос журналистки, как быть в ситуации с Сирией, Картаполов ответил: «Разговаривать с позиции силы». 

«Любой жест доброй воли на Востоке воспринимают как слабость. Слабость недопустима», — сказал глава комитета ГД по обороне. 

Напомним, что утром 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада. Его семья правила страной 50 лет. Экс-президент Сирии вместе с семьей прибыл в Москву, где им дали убежище. Сейчас страной руководит оппозиция. В МИД РФ поделились, что «российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет». По некоторым данным, лидеры оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным вопрос о сохранении военного присутствия России в этой республике. По его словам, «это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии».

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Комментарии
72
280088450
2 часа
Перевожу на русский язык: " мы в растерянности и не знаем что делать, но попытаемся громко крикнуть- вдруг поможет...
мы ещё не начинали!
2 часа
да что ты несёшь?😂😂😂
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