«Никаких жестов доброй воли, как было в СССР». Картаполов о том, что теперь России делать с Сирией

Россия будет делать всё, чтобы интересы нашей страны в Сирии были учтены. Об этом 9 декабря сообщил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов телеграм-каналу «Вы слушали Маяк».

По словам Картаполова, сейчас Россию в Сирии «слышат». А то, что будет дальше, зависит от «многих факторов». «Но мы понимаем, куда надо идти и что нужно делать», — поделился генерал-полковник.

Кроме того, депутат отметил, что в первую очередь Россия не должна делать «жестов доброй воли», как это было в СССР. «Самое главное нам не делать никаких жестов доброй воли, как это делали наши предшественники в Советском Союзе по поводу групп наших войск в Европе: Германии, Венгрии и так далее», — говорит Картаполов.

Отвечая на вопрос журналистки, как быть в ситуации с Сирией, Картаполов ответил: «Разговаривать с позиции силы».

«Любой жест доброй воли на Востоке воспринимают как слабость. Слабость недопустима», — сказал глава комитета ГД по обороне.

Напомним, что утром 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада. Его семья правила страной 50 лет. Экс-президент Сирии вместе с семьей прибыл в Москву, где им дали убежище. Сейчас страной руководит оппозиция. В МИД РФ поделились, что «российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет». По некоторым данным, лидеры оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным вопрос о сохранении военного присутствия России в этой республике. По его словам, «это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии».