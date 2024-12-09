«Подтверждает необходимость перемен»: посол Сирии в Москве высказался об отъезде Башара Асада

Посол Сирии в Москве Башар Джафари выразил надежду на лучшее будущее для своей страны, а также назвал отъезд Башара Асада «позорным и унизительным побегом». Об этом посол сказал в интервью RT Arabic.

Башар Джафари заявил, что «крах коррупционной системы» за несколько дней говорит о том, что эта система непопулярна и не имеет «поддержки как в обществе, так и среди армии и вооружённых сил».

«Позорный и унизительный побег главы этой системы под покровом ночи, без какого-либо чувства национальной ответственности перед страной, подтверждает необходимость произошедших изменений», — сказал посол Сирии. Также Джафари подчеркнул, что надеется на лучшее будущее. Он также предположил, что происходящие изменения помогут начать развиваться местным жителям в частности и стране в целом.

«Новая эпоха требует надежды на мирные изменения, избегая дальнейшего вреда Сирии и её народу», — заключил Башар Джафари.

Уже бывший сирийский лидер Башар Асад вечером 8 декабря вместе с семьей прилетел в Москву. Россия предоставила им убежище. Прошедшей ночью израильские войска взяли под контроль вершину горы Хермон, находящуюся на сирийской стороне границы. Подробнее о том, что еще произошло в Сирии, читайте здесь.