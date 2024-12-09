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Происшествия Удар ниже пояса на корпоративе в Петербурге попал на видео

Удар ниже пояса на корпоративе в Петербурге попал на видео

16 931
17 комментариев

Драка коллег на корпоративе в центре Петербурга попала на видео. В частности, объектив зафиксировал тот самый удар ногой в пах, после которого жителю Ленобласти понадобилась экстренная госпитализация. «Фонтанка» публикует эти кадры 9 декабря.

На кадрах видно, как мужчина в куртке достает носком ботинка до самого чувствительного места оппонента. Его пытается прикрыть собой третий знакомый, но тщетно — нога достигает своей цели.

Источник:

Как ранее писала «Фонтанка», пострадавший был госпитализирован с разрывом левого яичка. Тот, кто его бил — гендиректор фирмы — оказался в спецприемнике, в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Комментарии
17
Ankor
59 минут
Погуляли... Один в тюрьме, другой в больнице.
posvol
59 минут
Корпоратив удался на все 100%✊такое точно не забудется)
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