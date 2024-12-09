Удар ниже пояса на корпоративе в Петербурге попал на видео

Драка коллег на корпоративе в центре Петербурга попала на видео. В частности, объектив зафиксировал тот самый удар ногой в пах, после которого жителю Ленобласти понадобилась экстренная госпитализация. «Фонтанка» публикует эти кадры 9 декабря.

На кадрах видно, как мужчина в куртке достает носком ботинка до самого чувствительного места оппонента. Его пытается прикрыть собой третий знакомый, но тщетно — нога достигает своей цели.

Источник: «Фонтанка.ру»

Как ранее писала «Фонтанка», пострадавший был госпитализирован с разрывом левого яичка. Тот, кто его бил — гендиректор фирмы — оказался в спецприемнике, в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.