Удар ниже пояса на корпоративе в Петербурге попал на видео

Драка коллег на корпоративе в центре Петербурга попала на видео. В частности, объектив зафиксировал тот самый удар ногой в пах, после которого жителю Ленобласти понадобилась экстренная госпитализация. «Фонтанка» публикует эти кадры 9 декабря.
На кадрах видно, как мужчина в куртке достает носком ботинка до самого чувствительного места оппонента. Его пытается прикрыть собой третий знакомый, но тщетно — нога достигает своей цели.
Как ранее писала «Фонтанка», пострадавший был госпитализирован с разрывом левого яичка. Тот, кто его бил — гендиректор фирмы — оказался в спецприемнике, в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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