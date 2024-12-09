Минцифры предлагает ограничить использование иностранных мессенджеров для госслужащих

Минцифры РФ предлагает ограничить использование мессенджеров зарубежного производства для госслужащих, сотрудников кредитных организаций и маркетплейсов. Поправки в несколько законодательных актов уже подготовлены в законопроекте ведомства, сообщил «Интерфакс» 9 декабря.

Отмечается, что для общения с физлицами возможно использовать отечественные приложения, однако такой сотрудник должен будет пройти идентификацию или аутентификацию в Единой системе идентификации и аутентификации.

Изменения в случае их принятия коснутся сразу нескольких законов: «О защите прав потребителей», «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации», «О связи», «О государственной гражданской службе РФ» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

В конце ноября «Фонтанка» рассказывала о другой инициативе Минцифры, направленной на защиту граждан от кибермошенников. Так, ведомство предлагало ввести возможность удаленно запретить онлайн-оформление кредитов и займов на свое имя через приложения банков и «Госуслуги». Отменить его можно только путем личного посещения ближайшего МФЦ или отделения банка.