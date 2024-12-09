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Спорт «Я рыдала». Сергей Семак с женой лишь со второй попытки приземлились в Лондоне

«Я рыдала». Сергей Семак с женой лишь со второй попытки приземлились в Лондоне

10 543
50 комментариев

Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, рассказала в соцсетях о жесткой посадке в Лондоне, куда они отправились после того, как пришлось отказаться от путешествия на «Восточном экспрессе» по Европе.

«Шоковое приземление. Я рыдала. Мы почти коснулись земли. Самолет страшно трясло, и вдруг носом вверх — на второй круг», — написала Анна Семак.

Судя по соцсетям Анны, они с Сергеем Семаком остановились в престижном районе Кенсингтон, а ужинают в ресторане Hide, который в 2018 году открыл российский бизнесмен Евгений Чичваркин* (признан иноагентом).

Напомним, что изначально Семак с женой должны были отправиться в путешествие на «Восточном экспрессе», однако оказалось, что у Анны просрочена шенгенская виза.

В Англии учатся сыновья Анны и Сергея — Иван и Семён. По словам их матери, она приняла такое решение, потому что ей «не нравятся перспективы, открывающиеся перед теми, кто учится в России».

*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Комментарии
50
281614283
2 часа
Семак три раза перекрестилась и это ей помогло
михаил.ру
3 часа
какая трагедия
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