«Я рыдала». Сергей Семак с женой лишь со второй попытки приземлились в Лондоне

Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, рассказала в соцсетях о жесткой посадке в Лондоне, куда они отправились после того, как пришлось отказаться от путешествия на «Восточном экспрессе» по Европе.

«Шоковое приземление. Я рыдала. Мы почти коснулись земли. Самолет страшно трясло, и вдруг носом вверх — на второй круг», — написала Анна Семак.

Судя по соцсетям Анны, они с Сергеем Семаком остановились в престижном районе Кенсингтон, а ужинают в ресторане Hide, который в 2018 году открыл российский бизнесмен Евгений Чичваркин* (признан иноагентом).

Напомним, что изначально Семак с женой должны были отправиться в путешествие на «Восточном экспрессе», однако оказалось, что у Анны просрочена шенгенская виза.

В Англии учатся сыновья Анны и Сергея — Иван и Семён. По словам их матери, она приняла такое решение, потому что ей «не нравятся перспективы, открывающиеся перед теми, кто учится в России».

*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.