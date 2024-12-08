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Спорт Семак после провала с «Зенитом» остался и без путешествия по Европе из-за невнимательности жены

Семак после провала с «Зенитом» остался и без путешествия по Европе из-за невнимательности жены

2 039
7 комментариев

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вместе с женой Анной Семак должны были отправиться в Европу для путешествия на «Восточном Экспрессе», но в последний момент планы пришлось изменить. Как сообщила супруга наставника петербургской команды, она забыла о том, что у нее просрочена шенгенская виза.

«Это было самое короткое путешествие в моей жизни. До Пулково и обратно. Венеция, поезд, Париж. Все невозвратное. Моя невнимательность. Я в Европе 5 лет не была. Видимо, мне туда не надо», — написала Анна.

По словам Анны, ее муж отреагировал на ситуацию совершенно спокойно. Он просто предложил отправиться на отдых в другое место.

«Но мы решили, раз есть билет до Стамбула, то полетим туда, по дороге решим, куда дальше», — добавила Анна Семак.

Напомним, накануне, 7 декабря, «Зенит» под руководством Сергея Семак потерпел второе сенсационное поражение подряд. Неделю назад сине-бело-голубых проиграли «Крыльям Советов» (2:3), а вчера уступили «Акрону» (1:2). Из-за этого петербургский клуб может уйти на зимний перерыв, лишившись лидерства в чемпионате, если «Краснодар» сегодня обыграет на своем поле «Локомотив».

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Комментарии
7
Эд Хэммет
29 минут
Из Стамбула можно в Алеппо. Там скучать не придётся.
Znatok78
22 минуты
С такими "успехами", как в последнее время у клуба, хочется пожелать этому тренеришке и его, не от мира сего, жёнушке забыть взять обратный билет в Россию и оставить уже клуб в покое...
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