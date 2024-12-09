Рабочая неделя в Финляндии началась с забастовок на 400 предприятиях

Члены профсоюзов в Финляндии утром понедельника, 9 декабря, вышли на забастовки. В акции участвуют более 400 предприятий технологической отрасли, пишет профсоюз Teollisuusliitto.

«Сегодняшние переговоры между Teollisuusliittu и работодателями технологической отрасли <…> о создании нового коллективного договора для технологической отрасли завершились безрезультатно», — отмечается в пресс-релизе.

Накануне организация провела очередной раунд переговоров, в котором пыталась договориться о будущем урегулировании заработной платы, но результатов эти встречи не дали. Кроме 9 декабря, забастовки пройдут еще и 12 декабря.

Сегодня в Финляндии также бастуют сотрудники авиакомпании Finnair. В стране отменят почти 300 рейсов, сообщалось в конце ноября. Акция также пройдет и 13 декабря. В общей сложности она затронет 33 тысячи клиентов.

Работники предприятий разных сфер в Финляндии требуют повышения зарплат на 10% в ближайшие два года.