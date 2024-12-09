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Общество Рабочая неделя в Финляндии началась с забастовок на 400 предприятиях

Рабочая неделя в Финляндии началась с забастовок на 400 предприятиях

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Члены профсоюзов в Финляндии утром понедельника, 9 декабря, вышли на забастовки. В акции участвуют более 400 предприятий технологической отрасли, пишет профсоюз Teollisuusliitto.

«Сегодняшние переговоры между Teollisuusliittu и работодателями технологической отрасли <…> о создании нового коллективного договора для технологической отрасли завершились безрезультатно», — отмечается в пресс-релизе.

Накануне организация провела очередной раунд переговоров, в котором пыталась договориться о будущем урегулировании заработной платы, но результатов эти встречи не дали. Кроме 9 декабря, забастовки пройдут еще и 12 декабря.

Сегодня в Финляндии также бастуют сотрудники авиакомпании Finnair. В стране отменят почти 300 рейсов, сообщалось в конце ноября. Акция также пройдет и 13 декабря. В общей сложности она затронет 33 тысячи клиентов.

Работники предприятий разных сфер в Финляндии требуют повышения зарплат на 10% в ближайшие два года.

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Комментарии
7
Гость
11 минут
Санкции им на пользу. Но в целом у финнов слишков высокое самомнение. Россия без Финляндии ничего не потеряла.
Батарейкин
12 минут
Бездельники! Забор еще не достроили, а вышли на забастовку!
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