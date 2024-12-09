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Общество В Госдуму внесут законопроект о штрафах до полумиллиона рублей за продажу энергетиков детям

В Госдуму внесут законопроект о штрафах до полумиллиона рублей за продажу энергетиков детям

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение в Думу законопроекта о штрафах за продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 9 декабря.

За продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков физлиц предлагается наказывать штрафом до 50 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс. рублей, юрлиц — до 500 тыс. рублей.

Спикер Госдумы также напомнил о принятом 26 ноября Госдумой законе, запрещающем продажу детям потенциально опасных товаров с газом. Для нарушителей хотят установить штрафы: до 60 тыс. рублей — для физлиц, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей и юридических — вдвое выше.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним энергетики. Новая мера вступит в силу с марта 2025 года. Как отмечается в пояснительной записке, энергетики, которые чаще всего покупает молодежь, наносят вред здоровью, особенно сердечно-сосудистой системе.

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Комментарии
6
Klaustrofobik
1 час
450 предателей страны и энергетик.
266752848
1 час
За кофе когда сажать будут?
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