Беспилотники долетели до Ростовской и Астраханской областей

Минувшей ночью 9 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь над Белгородской областью, три над Ростовской и два над Астраханской, отчитывается Минобороны.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщает, что ночью два БПЛА были сбиты в районе Миллерово и один возле Каменска. «Пострадавших нет. Последствия на земле уточняются», — пишет он.

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом — воздушные цели сбиты на подлёте к городу. «Информация о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступала», — рассказывает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.