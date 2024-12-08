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Власть МИД: Финляндия готова расширять санкции против России

МИД: Финляндия готова расширять санкции против России

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Финляндия готова к расширению санкций в отношении России из-за конфликта на Украине. Об этом 8 декабря заявила глава МИД республики Элина Валтонен в интервью газете Helsingin Sanomat.

Евросоюз, по мнению дипломата, «должен продолжать последовательно ужесточать санкции» против Москвы. «Финляндия в целом готова поддержать ужесточение ограничений на импорт из России, если страны-члены совместно придут к этому решению», — добавила она (цитата по ТАСС).

Хельсинки не будет возражать против «добавления никеля в санкционный список», говорит Валтонен.

В конце ноября Европарламент призвал принять 15-й пакет санкций против России, в том числе касающийся новых ограничений против металлургической, ядерной, химической, сельскохозяйственной и банковской отраслей российской экономики, а запрета поставок промышленного сырья из РФ, в том числе алюминия, стали, урана, титана и никеля.

6 декабря стало известно, что послы стран Евросоюза не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России.

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