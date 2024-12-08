Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

1 м/c,

вос.

 770мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Дамаск пал. Асад бежал из страны
Алисе Фрейндлих — 90 лет
Копим на будущее
Переговоры о мире
Куда пойти на выходных
Нет спроса на автомобили
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Пожар в ангаре на Рощинской ликвидирован

Пожар в ангаре на Рощинской ликвидирован

1 650
Написать комментарий

Около шести часов потребовалось спасателям для борьбы с огнем на юге Петербурга. Пожар потушен, сообщает ГУ МЧС.

Источник:

Рано утром на Рощинской, 2, загорелся ангар размером 12 × 36 метров. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 10:41 было ликвидировано открытое горение. А в 13:16 в МЧС сообщили о ликвидации последствий происшествия.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 8 единиц техники и 36 человек личного состава», — добавили в ведомстве.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Новости компаний
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05