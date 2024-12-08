Пожар в ангаре на Рощинской ликвидирован

Около шести часов потребовалось спасателям для борьбы с огнем на юге Петербурга. Пожар потушен, сообщает ГУ МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Петербургу







Рано утром на Рощинской, 2, загорелся ангар размером 12 × 36 метров. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 10:41 было ликвидировано открытое горение. А в 13:16 в МЧС сообщили о ликвидации последствий происшествия.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 8 единиц техники и 36 человек личного состава», — добавили в ведомстве.