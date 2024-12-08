Недоброе утро. Смотрите, как на Рощинской полыхает ангар

Ангар загорелся утром 8 декабря на юге Петербурга. Пожарные больше часа борются с огнем. Подробности приводит ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании на Рощинской, 2, поступил спасателям в 7:56. Горит ангар размером 12х36 метров. Огонь распространился по всей площади. В 8:20 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС.
«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 36 человек личного состава», — добавили в ведомстве.
По словам читателя, речь идет об ангаре на Рощинской, 2ДИ. Судя по открытым данным, там складируют замороженную курицу.
Обновление:
В 09:26 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1БИС, уточняет МЧС.
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