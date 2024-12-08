Недоброе утро. Смотрите, как на Рощинской полыхает ангар

Источник: читатель «Фонтанки»







Ангар загорелся утром 8 декабря на юге Петербурга. Пожарные больше часа борются с огнем. Подробности приводит ГУ МЧС.

Источник: читатель «Фонтанки»







Сигнал о возгорании на Рощинской, 2, поступил спасателям в 7:56. Горит ангар размером 12х36 метров. Огонь распространился по всей площади. В 8:20 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС.

Источник: читатель «Фонтанки»

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 36 человек личного состава», — добавили в ведомстве.

По словам читателя, речь идет об ангаре на Рощинской, 2ДИ. Судя по открытым данным, там складируют замороженную курицу.

Источник: читатель «Фонтанки»







Обновление:

В 09:26 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1БИС, уточняет МЧС.