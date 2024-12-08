Не рекорд, но близко. Пенсионер в Петербурге отдал мошенникам 22 миллиона

Полиция ищет следы преступников, которые обманули жителя Московского района и поэтапно заработали на нем 22 миллиона и 300 тысяч рублей. Мужчина был на крючке больше двух недель.

Как сообщает ГУ МВД, заявление 71-летний пенсионер написал накануне. Он рассказал, что первый звонок раздался еще 5 ноября. По данным «Фонтанки», злодей, представившись сотрудником ФСБ, рассказал, что со счета пенсионера кто-то переводит деньги «украинским террористам».

Думая, что спасает сбережения, петербуржец снял со счета и передал курьеру 8 ноября 12,5 миллиона рублей. 13-го еще 4 миллиона, 18-го — 4,8 миллиона. Последний миллион он передал 21 ноября у Южного рынка.

Мужчина с тех пор не обращался в полицию, потому что не был уверен, что в отношении него совершено преступление. Возбуждено уголовное дело.

«Фонтанка» писала, как в начале ноября пенсионерка под давлением мошенников продала четыре квартиры и лишилась 31 миллиона.