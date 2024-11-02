Мошенники сорвали куш в Петербурге. Пенсионерка подарила им 31 миллион, лишившись четырёх квартир

Новый рекорд установили мошенники в Петербурге. Полтора месяца звонков по одному номеру принесли им миллионы, полученные от продажи трёх квартир на Васильевском острове и одной в Петергофе.

72-летняя жительница Петербурга поделилась финансовыми бедами с полицией накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 ноября. С 12 сентября уроженка Эстонской ССР, больше 45 лет проработавшая врачом-терапевтом, подвергалась телефонному гипнозу.

В уязвимости банков и опасности, нависшей над недвижимостью, её убеждали в том числе от имени ФСБ. Доверившись, женщина за полтора месяца успела найти покупателей на квартиры в двенадцатиэтажке на Чичеринской улице в Петергофе, в шестиэтаже на Железноводской и ЖК комфорт-класса на Уральской улице. Продана оказалась и квартира в пятиэтажке на 13-й линии Васильевского острова, в которой она жила.

Чтобы как можно меньше людей попадалось на уловки мошенников, Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области создало официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж». В нём публикуются видео с задержаниями преступников, схемы мошенничества с подробным анализом и способы защиты от киберугроз.

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