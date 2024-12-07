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Общество Стоит около 5 миллионов. Бородина показала помолвочное кольцо, а фанаты обвинили ее в подлоге

Стоит около 5 миллионов. Бородина показала помолвочное кольцо, а фанаты обвинили ее в подлоге

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2 комментария

Ксения Бородина продемонстрировала помолвочное кольцо, которое ей подарил Николай Сердюков. Фотографию руки с украшением крупным планом она опубликовала в соцсетях.

«Для девочек, кто просит показать поближе. Так романтично — в форме сердца бриллиант. Хорошо, что свежий маникюр был», — подписала она снимок.

Как пишет Starhit, украшение, возможно, от Graff и стоит порядка 5 миллионов рублей.

Тем временем в паблике «ДОМа-2» «ВКонтакте» разгорелись страсти: поклонники обвинили Бородину в подлоге и заявили, что это самое кольцо она носит с середины ноября, и даже засветилась в нем в одном из последних выпусков своего шоу.

«Фонтанка» сообщала, что блогер Николай Сердюков сделал предложение звезде «ДОМа-2» в минувшую полночь в Эрмитаже, всего через полгода после начала романтических отношений.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
6 минут
а это ещё кто такие здесь.
578422579
6 минут
фанаты? у нее есть фанаты?
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