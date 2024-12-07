ФСБ: 12 человек в Дагестане готовили крупный теракт

Силовики в Дагестане задержали 12 человек — членов законспирированной ячейки запрещенной террористической организации, подозреваемых в подготовке к крупному теракту. Об этом сообщает 7 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
У них изъято два самодельных взрывных устройства, более тонны аммиачной селитры, оружие и боеприпасы.
Задержанные дают признательные показания. Вопрос об их аресте решается.
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