Трагедия в Подольске: взрослых не было, дети спрятались от огня в шкафу

Это был квартирный пожар в Подольске. По предварительной версии, причиной стал неисправный электрообогреватель. От него загорелась обстановка в квартире на восьмом этаже (по данным СК — на девятом), огонь охватил 6 квадратных метров. Когда пожарные вошли, казалось, что в помещениях никого нет. Двух детей, 2 и 4 лет, они нашли в бессознательном состоянии в шкафу. Медики констатировали смерть. По данным СК, погибшие — мальчики 2020 и 2022 годов рождения.