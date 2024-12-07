Трагедия в Подольске: взрослых не было, дети спрятались от огня в шкафу

Двое маленьких детей погибли в пожаре в Подмосковье, сообщают 7 декабря региональные ГУ МЧС и ГСУ СК.
Это был квартирный пожар в Подольске. По предварительной версии, причиной стал неисправный электрообогреватель. От него загорелась обстановка в квартире на восьмом этаже (по данным СК — на девятом), огонь охватил 6 квадратных метров. Когда пожарные вошли, казалось, что в помещениях никого нет. Двух детей, 2 и 4 лет, они нашли в бессознательном состоянии в шкафу. Медики констатировали смерть. По данным СК, погибшие — мальчики 2020 и 2022 годов рождения.
«В квартире взрослых не было. Малыши были совсем одни», — отмечается в сообщении МЧС.
Следователи ГСУ СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). «Предварительной причиной произошедшего явилось ненадлежащее использование электрооборудования», — отмечается в сообщении. Дознаватели МЧС устанавливают все обстоятельства трагедии.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.