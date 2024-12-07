Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

2 м/c,

ю-в.

 768мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Переговоры о мире
«Пушкин» на Дворцовой — онлайн
Копим на будущее
«Сирийский капкан» на ТВ
Куда пойти на выходных
Нет спроса на автомобили
Лирика Бастрыкина
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Трагедия в Подольске: взрослых не было, дети спрятались от огня в шкафу

Трагедия в Подольске: взрослых не было, дети спрятались от огня в шкафу

4 532
15 комментариев

Двое маленьких детей погибли в пожаре в Подмосковье, сообщают 7 декабря региональные ГУ МЧС и ГСУ СК.

Это был квартирный пожар в Подольске. По предварительной версии, причиной стал неисправный электрообогреватель. От него загорелась обстановка в квартире на восьмом этаже (по данным СК — на девятом), огонь охватил 6 квадратных метров. Когда пожарные вошли, казалось, что в помещениях никого нет. Двух детей, 2 и 4 лет, они нашли в бессознательном состоянии в шкафу. Медики констатировали смерть. По данным СК, погибшие — мальчики 2020 и 2022 годов рождения.

+1

«В квартире взрослых не было. Малыши были совсем одни», — отмечается в сообщении МЧС.

Следователи ГСУ СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). «Предварительной причиной произошедшего явилось ненадлежащее использование электрооборудования», — отмечается в сообщении. Дознаватели МЧС устанавливают все обстоятельства трагедии.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.


ПО ТЕМЕ
Пожар Подольск Смертельный пожар Дети погибли Дети погибли в пожаре Дети погибли при пожаре
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD26
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
282902401
2 часа
марку обогревателя обозначьте
Гость
2 часа
А почему такие маленькие дети были без присмотра взрослых ?😢😢
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05