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Власть РКН может ограничить в России работу восьми зарубежным провайдерам

РКН может ограничить в России работу восьми зарубежным провайдерам

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15 комментариев

Роскомнадзор может принять меры по ограничению доступа к услугам восьми иностранных провайдеров в России, среди которых GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services Inc. и HostGator.com LLC, из-за несоответствия требованиям ведомства, пишет 7 декабря РИА Новости.

В заявлении Роскомнадзора уточняется, что они не исполнили установленные требования, и продолжили предоставлять услуги хостинга российским организациям, подвергая их рискам.

Согласно действующему законодательству, хостинг-провайдеры обязаны обеспечивать защиту данных в своей инфраструктуре, сотрудничать с Центром мониторинга и управления сетью общего пользования (ЦМУ ССОП) для предотвращения DDoS-атак, участвовать в учениях, направленных на поддержку устойчивости российского сегмента интернета, а также подавать заявки на включение в реестр хостинг-провайдеров Роскомнадзора.

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Комментарии
15
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Кто-нибудь испытывал риски от работы с западными провайдерами? Все риски для россиян - внутри сверхдержавы.
Slava_Rossii2
1 час
Здравствуй Чебурнет!
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