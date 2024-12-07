РКН может ограничить в России работу восьми зарубежным провайдерам

Роскомнадзор может принять меры по ограничению доступа к услугам восьми иностранных провайдеров в России, среди которых GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services Inc. и HostGator.com LLC, из-за несоответствия требованиям ведомства, пишет 7 декабря РИА Новости.
В заявлении Роскомнадзора уточняется, что они не исполнили установленные требования, и продолжили предоставлять услуги хостинга российским организациям, подвергая их рискам.
Согласно действующему законодательству, хостинг-провайдеры обязаны обеспечивать защиту данных в своей инфраструктуре, сотрудничать с Центром мониторинга и управления сетью общего пользования (ЦМУ ССОП) для предотвращения DDoS-атак, участвовать в учениях, направленных на поддержку устойчивости российского сегмента интернета, а также подавать заявки на включение в реестр хостинг-провайдеров Роскомнадзора.