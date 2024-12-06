«Доверяю французскому правосудию»: Дурова впервые допросили по существу в парижском суде

Основателя Telegram Павла Дурова 6 декабря впервые допросил по существу дела о недостаточной модерации в мессенджере следственный судья парижского суда. Об этом в пятницу сообщает 20Minutes со ссылкой на AFP.

Целью расследования и допроса является выяснение возможной причастности мессенджера к преступным действиям.

Дуров прибыл в парижский суд к 10:00 по местному времени (12:00 мск) в сопровождении двух своих адвокатов, Давида-Оливье Камински и Кристофа Ингрена.

Предприниматель не стал комментировать ход дела и обвинения против него, сказав лишь «доверяю французскому правосудию». Камински назвал позицию обвинения, согласно которой Дуров замешан в преступлениях, совершенных через Telegram, «абсурдной».

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту в Париже вместе с Юлией Вавиловой, которую СМИ называют его ассистенткой. Спустя 96 часов ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 миллионов евро. Покинуть страну он сможет не ранее марта 2025 года.