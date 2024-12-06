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Общество В России появятся чемпионаты по профессиональному мастерству для участников СВО с инвалидностью

В России появятся чемпионаты по профессиональному мастерству для участников СВО с инвалидностью

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7 комментариев

Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос о проведении чемпионатов по профессиональному мастерству среди участников СВО с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Проработать инициативу президент поручил кабмину совместно с фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Рассмотреть вопрос о проведении начиная с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, являющихся инвалидами, определив объемы и источники финансирования соответствующих мероприятий», — говорится в сообщении.

Также региональным чиновникам было поручено разработать план по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профессиональной ориентации. Доклад президенту по этим поручениям должны представить до марта 2025 года.

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Чемпионат Участник СВО Инвалидность Путин
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Комментарии
7
282738455
47 минут
Опять за счет налогоплательщиков? Так мы их туда не посылали!
VKuser279092
38 минут
Ну хоть массовым этот вид спорта станет. Потенциальных участников - сотни тысяч.
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