В России появятся чемпионаты по профессиональному мастерству для участников СВО с инвалидностью

Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос о проведении чемпионатов по профессиональному мастерству среди участников СВО с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Проработать инициативу президент поручил кабмину совместно с фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
«Рассмотреть вопрос о проведении начиная с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, являющихся инвалидами, определив объемы и источники финансирования соответствующих мероприятий», — говорится в сообщении.
Также региональным чиновникам было поручено разработать план по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профессиональной ориентации. Доклад президенту по этим поручениям должны представить до марта 2025 года.
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