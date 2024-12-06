Дворцовая площадь ненадолго закрылась для прогулок — показываем, что там происходит

Дворцовая площадь временно огорожена по периметру — лишь вдоль Зимнего дворца можно пройти на Миллионную улицу (или, наоборот, с нее к Адмиралтейству). Но это временные меры: сейчас там идут последние приготовления к показам мультимедийного шоу «Пушкин» и работ финалистов конкурса «Страна СВЕТА». Показы видеомэппинг-спектакля, посвященного 225-летию со дня рождения поэта, приурочены ко Дням Эрмитажа.