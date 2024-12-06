Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, снег с дождем

ощущается как -4

2 м/c,

вос.

 770мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Нет спроса на автомобили
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Лирика Бастрыкина
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Дворцовая площадь ненадолго закрылась для прогулок — показываем, что там происходит

Дворцовая площадь ненадолго закрылась для прогулок — показываем, что там происходит

1 528
2 комментария
Источник:

Дворцовая площадь временно огорожена по периметру — лишь вдоль Зимнего дворца можно пройти на Миллионную улицу (или, наоборот, с нее к Адмиралтейству). Но это временные меры: сейчас там идут последние приготовления к показам мультимедийного шоу «Пушкин» и работ финалистов конкурса «Страна СВЕТА». Показы видеомэппинг-спектакля, посвященного 225-летию со дня рождения поэта, приурочены ко Дням Эрмитажа.

Источник:

Красочное световое шоу представит историю написания Пушкиным его самых знаменитых произведений через призму событий его жизни.

Показы для зрителей пройдут 7 декабря с 20:00 до 23:00 и 8 декабря с 19:00 до 23:00. Вход свободный. 6+

Показы видеоспектакля «Пушкин» на здании Главного штаба будут чередоваться с блоком видеороликов на Штабе гвардейского корпуса, посвященных регионам России, в которых родились их авторы.

+2

Накануне премьеры «Фонтанка» поговорила с режиссером представления Екатериной Галановой — о сценарии светового спектакля, его технической стороне, сложностях и перспективах видеомэппинга в России.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
266963985
50 минут
Раньше Пиотровский поганой метлой изгонял эти шоу-шабаши с Дворцовой . Нынче уже совсем старенький - даже с Безусым не может справиться
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05