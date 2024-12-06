Дворцовая площадь ненадолго закрылась для прогулок — показываем, что там происходит

Дворцовая площадь временно огорожена по периметру — лишь вдоль Зимнего дворца можно пройти на Миллионную улицу (или, наоборот, с нее к Адмиралтейству). Но это временные меры: сейчас там идут последние приготовления к показам мультимедийного шоу «Пушкин» и работ финалистов конкурса «Страна СВЕТА». Показы видеомэппинг-спектакля, посвященного 225-летию со дня рождения поэта, приурочены ко Дням Эрмитажа.
Красочное световое шоу представит историю написания Пушкиным его самых знаменитых произведений через призму событий его жизни.
Показы для зрителей пройдут 7 декабря с 20:00 до 23:00 и 8 декабря с 19:00 до 23:00. Вход свободный. 6+
Показы видеоспектакля «Пушкин» на здании Главного штаба будут чередоваться с блоком видеороликов на Штабе гвардейского корпуса, посвященных регионам России, в которых родились их авторы.
Накануне премьеры «Фонтанка» поговорила с режиссером представления Екатериной Галановой — о сценарии светового спектакля, его технической стороне, сложностях и перспективах видеомэппинга в России.