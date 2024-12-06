«Ъ»: «Аэрофлот» планирует купить двадцатилетние грузовые «боинги» на запчасти для «Победы»

«Аэрофлот» хочет договориться с группой «Волга-Днепр» о передаче пяти грузовых самолетов Boeing 737-800BCF, входящих в парк структуры группы «Атран». Об этом 6 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По состоянию на конец 2022 года балансовая стоимость самолетов оценивается в 10,5 миллиарда рублей: от 1,4 миллиарда до 1,9 миллиарда рублей за каждый борт возрастом 21–22 года.
Флот «Победы» целиком состоит из Boeing 737-800, и самолеты «Атрана» могут потребоваться для дочерней компании «Аэрофлота» в качестве донорских, хотя конвертировать в пассажирские в условиях санкций будет слишком сложно и «неоправданно дорого», сообщил собеседник издания.
«Аэрофлот», скорее всего, демонтирует с них двигатели, стойки шасси, авионику и другие комплектующие. Для рынка РФ это может быть первой подобной сделкой, отмечает «Коммерсантъ».
Собственник бортов — компания AerCap из Ирландии. «Аэрофлот» обсуждает с «Волгой-Днепр» возможность переуступки прав пользования и хочет заключить с AerCap сделку страхового регулирования.
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