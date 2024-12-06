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Финансы Финн нелегально пересек границу с Россией и заработал сильное переохлаждение

Финн нелегально пересек границу с Россией и заработал сильное переохлаждение

1 743
15 комментариев

Гражданин Финляндии подозревается в незаконном пересечении границы с Россией в районе Хуккаярви. Об этом 6 декабря сообщила финская пограничная охрана.

Предполагаемый перебежчик провел в России три дня, и сам обратился утром в центр экстренной помощи, сообщив, что находится в 15 километрах от государственной границы на территории России.

Мужчину обнаружили российские пограничники недалеко от границы с сильным переохлаждением. Нарушитель получил необходимую медицинскую помощь в России, после чего российская сторона в четверг передала его финским пограничникам.

Его доставили в Кайнуу для дальнейшей медицинской помощи и начали проверку по подозрению в нарушении государственной границы.

Ранее другой гражданин Финляндии четырежды пересек закрытую границу с РФ в районе Суомуссалми на лыжах.

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Незаконное пересечение границы Финляндия Россия
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Комментарии
15
Заливщик голосовых планок
1 час
Чёт я не понял, он что не в гейропе замёрз??!
Леонтий
1 час
Пьяный был?
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