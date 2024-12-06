Финн нелегально пересек границу с Россией и заработал сильное переохлаждение

Гражданин Финляндии подозревается в незаконном пересечении границы с Россией в районе Хуккаярви. Об этом 6 декабря сообщила финская пограничная охрана.

Предполагаемый перебежчик провел в России три дня, и сам обратился утром в центр экстренной помощи, сообщив, что находится в 15 километрах от государственной границы на территории России.

Мужчину обнаружили российские пограничники недалеко от границы с сильным переохлаждением. Нарушитель получил необходимую медицинскую помощь в России, после чего российская сторона в четверг передала его финским пограничникам.

Его доставили в Кайнуу для дальнейшей медицинской помощи и начали проверку по подозрению в нарушении государственной границы.

Ранее другой гражданин Финляндии четырежды пересек закрытую границу с РФ в районе Суомуссалми на лыжах.