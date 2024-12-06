Шторки задернуты. Байдена катали по Украине на ночном «поезде-призраке»

Американский президент Джо Байден прибыл на Украину в роскошном VIP-поезде, который сопровождал его «близнец», рассказала газета The New York Times.

Как пишет издание 6 декабря, для перевозки американского лидера «Укрзализныця», украинская национальная железнодорожная компания, использовала два идентичных поезда одновременно. Они двигались разными маршрутами, «чтобы никто не знал, какой из них является поездом-призраком, а какой настоящим».

Почти все мировые лидеры, посещавшие Украину, имели похожий опыт. Так передвигались премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер Германии Олаф Шольц. Все они путешествовали по ночам, с задернутыми шторами на окнах, чтобы минимизировать риск обнаружения российскими беспилотниками. Ночью они спали в одних и тех же купе, «убаюканные грохотом рельсов», пишет издание.

В поездах президентам и другим главам иностранных государств предлагали традиционные украинские блюда и книги об истории страны, «чтобы углубить их понимание ситуации». Иногда намеки были и более прямыми. Например, когда Украина добивалась поставок танков Leopard, проводникам выдали леопардовые шарфы.