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Власть Политика Лукашенко рассказал, как можно добиться чего-то от Путина

Лукашенко рассказал, как можно добиться чего-то от Путина

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18 комментариев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился тем, как можно добиться чего-то от главы РФ Владимира Путина. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

«Если хотите от Путина что-то получить, добейтесь, чтобы он публично что-то пообещал», — заявил Лукашенко.

Напомним, в Минске 6 декабря президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях взаимной безопасности между странами.

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Комментарии
18
Mies
1 час
Так он, всегда публично обещает, обещает, обещает.
Гость
1 час
Про пенсионный возраст тоже говорил публично..
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