Лукашенко рассказал, как можно добиться чего-то от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился тем, как можно добиться чего-то от главы РФ Владимира Путина. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.



«Если хотите от Путина что-то получить, добейтесь, чтобы он публично что-то пообещал», — заявил Лукашенко.



Напомним, в Минске 6 декабря президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях взаимной безопасности между странами.