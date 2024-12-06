«Выглядит зрелищно и эпично»: в парке Есенина в декабре начали высаживать деревья. В комблаге объяснили, должно ли так быть

В парке Есенина в начале декабря начали высаживать деревья. Об этом «Фонтанке» сообщила местная жительница. Женщина сказала, что обеспокоена происходящим. В комитете по благоустройству Петербурга заверили, что все идет по плану. В пресс-службе комблага 6 декабря нам рассказали, что происходит.

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«В парке Есенина Невского района сажают деревья, а те, что не сажают, накидывают грудой вдоль дорожек. Посадка деревьев в декабре выглядит зрелищно и эпично», — поделилась наша читательница.

Оказалось, что все это — запланированный процесс и ничего странного в нем нет. На территорию парка Есенина в Невском районе города сейчас пересаживают деревья, которые ранее были расположены на Большом Смоленском проспекте. Растения пересаживают из-за работ, связанных с возведением моста.

«В зону производства работ на Большом Смоленском проспекте попадают зеленые насаждения, которые необходимо сохранить. Согласованы адреса пересадки в парки и скверы Невского района, в том числе парк Есенина», — уточнили в пресс-службе комблага. Там подчеркнули, что посадка деревьев зимой не противоречит техническому регламенту, связанному с содержанием территорий растений. Всего в парк Есенина пересадят 247 деревьев.

«Проектом благоустройства транспортной магистрали предусмотрено компенсационное озеленение объекта строительства, а также предусмотрена замена деревьев в случае опада пересаженных», — заключили в пресс-службе комитета.