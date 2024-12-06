«Счастье — быть тем, кто исполнил детскую мечту»: Беглов дал старт новогодней акции «Дерево желаний»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов стал первым, кто снял 6 декабря с новогодней ёлки открытки с детскими новогодними пожеланиями в рамках новогодней акции «Дерево желаний». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Смольного.

Акция проводится в Петербурге уже в десятый раз. За это время исполнилось более семи тысяч детских желаний.