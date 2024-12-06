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Город Власть «Счастье — быть тем, кто исполнил детскую мечту»: Беглов дал старт новогодней акции «Дерево желаний»

«Счастье — быть тем, кто исполнил детскую мечту»: Беглов дал старт новогодней акции «Дерево желаний»

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3 комментария

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов стал первым, кто снял 6 декабря с новогодней ёлки открытки с детскими новогодними пожеланиями в рамках новогодней акции «Дерево желаний». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Смольного.

Акция проводится в Петербурге уже в десятый раз. За это время исполнилось более семи тысяч детских желаний.

Александр Беглов снял с новогодней ёлки три открытки с детскими пожеланиями: 6-летняя Настя попросила у Деда Мороза колонку, 13-летний Саша — мягкую игрушку, а 9-летний Вадим — шахматы для слепых.

«По-моему, это большое счастье — быть тем, кто исполнил детскую мечту. Память об исполненной мечте дети сберегут на всю жизнь», — сказал глава города.

Ранее президент России Владимир Путин поучаствовал в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». В числе прочих главе государства попался шар маленькой Арины. В этот Новый год она загадала желание побывать в Петербурге.

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Губернатор Александр Беглов Дерево желаний Новогодняя акция
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Комментарии
3
Игорь Протасов
6 минут
Наш грустный ангел... из Баку...
Klaustrofobik
24 минуты
Сбеглов где метро? Ну хоть одну малюсенькую станцию, а? Выкопай.
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